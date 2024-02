De Rossi che Joya! 3-2 sul Torino e ora vede la Champions

Termina sul risultato di 3-2 il match dell'Olimpico tra Roma e Torino, valido per la 26esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 3-2 il match dell'Olimpico tra Roma e Torino, valido per la 26esima giornata di Serie A. I giallorossi conquistano altri tre punti fondamentali in vista della corsa Champions, con il Bologna 4° distante solo quattro punti.

Il primo tempo si vive tutto nel finale e si chiude in parità: al minuto 41 Sazonov commette fallo in area di rigore su Azmoun. Dal dischetto ci va Paulo Dybala che è glaciale e non sbaglia. Passano appena due giri d'orologio e il Torino la riprende con una gran girata di testa di Zapata su cross di Bellanova.

Nella ripresa i giallorossi trovano il nuovo vantaggio all'ora di gioco: è sempre la Joya ad accendere i suoi. Su scarico di Cristante, Dybala arma il mancino dai 25 metri e imbuca all'angolino dove Milinkovic-Savic non può arrivarci. L'ingresso di Lukaku serve a De Rossi per allungare: è il belga a innescare sempre Paulo Dybala che, da posizione defilata in area, incrocia il mancino trovando la tripletta personale. Serve a poco al Torino la rete del 3-2 all'89esimo, con autogol di Huijsen: nel recupero i granata non trovando il nuovo aggancio consegnando la vittoria alla Roma.