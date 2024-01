De Rossi si presenta: "Se pensassi che la Roma è scarsa avrei rifiutato"

Il neo tecnico della Roma, Daniele De Rossi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, ha parlato anche della sua scelta

Il neo tecnico della Roma, Daniele De Rossi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, ha parlato anche della sua scelta di dire sì al club giallorosso, rispondendo alla domanda sul fatto che possa essere il momento giusto per sedere sulla panchina della società capitolina: "Era il momento giusto per rifiutare la Roma? Non si rifiuta la Roma, come accaduto a Pirlo anni fa, quando accettò la Juve. Ci sono uomini che rifiutano, altri che si buttano dentro. Non è solo una questione di nostalgia del passato, avrei detto di no solo se avessi pensato che la squadra è scarsa, non vado a fare brutte figure. Io penso la squadra sia forte".

Il calcio di De Rossi?

"Dire il mio calcio mi fa venire i brividi e l'ho sentito dire anche da allenatori che stimo. A parte da Guardiola, De Zerbi, Simeone, Conte che hanno spostato qualcosa nel calcio. Non sono al loro livello, penso che gli allenatori bravi li riconosci da come giocano la squadra. Se la Roma, alla fine di questo percorso, sarà riconoscibile e sarà organizzata sarò contento. Venire ricordato per uno che fa giocare bene la squadra e la fa vincere mi basta e avanza".

Cosa ti hanno detto i Friedkin?

"Dan e Ryan Friedkin sono stati chiarissimi sulla durata del contratto e sul tenore della mia permanenza. Ho detto che avrei firmato la cifra che avrebbero scritto, ma ho chiesto solo un bonus sulla Champions. Europa League? Non ci sono rinnovi, non c'è niente. Voglio giocarmi le mie carte. Ho chiesto solo di trattarmi di allenatore, non da leggenda o ex bandiera e su questo erano d'accordo. Poi sanno che io dal primo secondo in cui l'ho sentiti io me la giocherò per rimanerci. Penso siano soddisfatti di questo. Voglio meritarmi conferma sul campo".