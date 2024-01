De Silvestri salva il Bologna nel recupero, il Genoa sfiora la vittoria: Dragusin domina

Il Bologna riprende il Genoa, Al Dall'Ara finisce 1-1 l'anticipo del 19° turno di Serie A.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna riprende il Genoa, Al Dall'Ara finisce 1-1 l'anticipo del 19° turno di Serie A.

Nel primo tempo è la squadra di casa a mantenere il pallino del gioco, anche se 13 minuti più tardi il risultato si sblocca invece sul fronte opposto. Punizione di Gudmundsson, che beffa Ravaglia sul suo palo con una traiettoria non apparentemente irresistibile, nonostante la presenza di tanti uomini in barriera che gli coprono la visuale.

Nella ripresa il Bologna fa la partita, ma il Genoa si difende bene e punge in ripartenza. Al 76' la squadra di casa pareggia con Calafiori di testa, ma la rete viene annullataa per fuorigioco, il difensore era più avanti di Messias sulla punizione battuta al centro da Saelemaekers. Nel rucupero il Bologna vicinissimo al pari ancora con Calafiori: sinistro all'incrocio del difensore rossoblù, su cui Martinez esegue un vero e proprio miracolo deviando in angolo. Al 95' la squadra di Motta trova finalmente il pari con De Silvestri: Saelemaekers serve un pallone in area di rigore preciso per l'ex Lazio che tira in porta e infila il pallone sotto alla traversa. All'ultimo secondo brivido per il Bologna con la traversa di Gudmundsson da un'altra punizione calciata da lontanissimo.