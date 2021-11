De Vrij out, Inzaghi anticipa il sostituto: "Domani giocherà Ranocchia e farà grande gara"

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è stato interrogato anche sul sostituto di De Vrij infortunato:

Ha già scelto il sostituto di De Vrij?

"Dopo le nazionali qualche problemino l'abbiamo sempre avuto. Se non cambieranno le cose domani giocherà Ranocchia, che è un giocatore molto affidabile, da tanti anni qui all'Inter. Farà una grande partita come ha sempre fatto e non farà rimpiangere De Vrij".