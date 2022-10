De Zerbi, che flop: Brighton mai così male dal 1987

Il pareggio a reti inviolate contro il Nottingham Forest non può essere un buon risultato per il Brighton di Roberto De Zerbi.

Il pareggio a reti inviolate contro il Nottingham Forest non può essere un buon risultato per il Brighton di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano è diventato il primo a non vincere nelle sue prime quattro partite alla guida dei Seagulls dai tempi di Barry Lloyd, che riuscì nella medesima impresa nel 1987. Oltre a questo, c'è anche un altro dato: per la terza partita consecutiva Trossard e soci non sono riusciti a segnare. E adesso arrivano Manchester City e Chelsea...