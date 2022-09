De Zerbi dice no al Bologna: due nomi per sostituire Mihajlovic

Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a fare il punto della situazione in casa Bologna dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic arrivato ieri

Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a fare il punto della situazione in casa Bologna dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic arrivato ieri. E poi è arrivato il no di Roberto De Zerbi, o meglio era già un no nel caso in cui fosse arrivato un esonero: il tecnico sarebbe subentrato solamente in caso di dimissioni di Sinisa. Era stata la prima condizione posta dall'ex tecnico dello Shakhtar. Anche ieri, dopo aver incontrato Miha, nel corso del viaggio di ritorno verso Bologna Fenucci, Sartori e Di Vaio hanno fatto un altro tentativo con De Zerbi, ma non c’è stato niente da fare, l’ex allenatore del Sassuolo è stato irremovibile. E così ora le piste principali portano a Thiago Motta e Claudio Ranieri.