Decide (per ora) Kalulu: all'intervallo Milan avanti 1-0 sulla Roma

Al termine del primo tempo di San Siro il Milan conduce 1-0 sulla Roma all'intervallo del big match della 17ª giornata. Mezz'ora di monotonia che si spezza violentemente dagli sviluppi di un calcio d'angolo : se Rui Patricio ha la meno ferma sul destro da fuori di Diaz, non si può dire altrettanto della sua risposta al colpo di testa di Kalulu sul corner che segue. Il portiere della Roma tocca ma non evita l’1-0 del Milan e San Siro si accende.

I rossoneri non forzano, la reazione giallorossa è guidata dal più giovane: Zalewski semina Calabria e per poco non lascia di sasso Tatarusanu. Ci prova anche Dybala, ma non è preciso come il primo tempo di tanti altri suoi compagni.