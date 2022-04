Decisione a sorpresa in casa Venezia: esonerato Zanetti, già scelto il sostituto

Viene allontanato dopo una lunga serie di sconfitte consecutive (otto per la precisione, ndr) e il crollo in classifica della squadra all'ultimo posto

Si concluderà in giornata l'avventura di Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, con la formazione lagunare: dopo una lunga serie di sconfitte consecutive (otto per la precisione, ndr) e il crollo in classifica della squadra all'ultimo posto, ma con ancora quattro gare da giocare, il club ha scelto di cambiare. In giornata, stando a quanto da noi raccolto, dovrebbe arrivare l'esonero del mister, grande protagonista nella miracolosa promozione della scorsa stagione, ma con cui il rapporto si è rotto nelle ultime burrascose settimane. E' in corso la riunione per decidere il sostituto del trainer di Valdagno, il cui destino è dunque già segnato.

Il sostituto

Il vice allenatore del Venezia Andrea Soncin dovrebbe essere il sostituto di Paolo Zanetti, a cui è stata consegnato in mattinata l'esonero come tecnico dei lagunari: questo quanto emerso dalla riunione andata in scena all'ora di pranzo, con la soluzione interna che ha prevalso sulla scelta di affidarsi ad un nuovo allenatore con appena cinque gare da giocare.