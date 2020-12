Decisivi gli ex, termina pari tra Torino e Bologna: Lyanco salta il Napoli

Termina 1-1 il lunch match della tredicesima giornata di campionato tra Torino e Bologna. Nel primo tempo il Bologna non rischia nulla e si rende pericoloso con una traversa di Svanberg con una conclusione da fuori area. Da segnalare al 27' nel Toro l'infortunio per Bonazzoli, sostituito da Simone Verdi. Nella ripresa al 70' su una punizione proprio dell'ex Napoli ed ex Bologna nasce il vantaggio granata, papera incredibile di Da Costa che tocca la palla e la butta dentro la porta. Al 78' un altro ex, Soriano, servito da Vignato pareggia con un destro che passa sotto le gambe di Milinkovic-Savic. Nel Toro ammonito Lyanco che era anche diffidato e salterà la prossima gara contro il Napoli.