Del Piero torna alla Juventus? Arriva la chiamata del presidente Ferrero

Per i tifosi della Juventus, non ci sarebbe alcun dubbio. L'ovazione dell'altra sera ha testimoniato l'affetto del pubblico bianconero nei confronti di Alessandro Del Piero, che in molti vorrebbero di nuovo in società, con un ruolo ancora tutto da costruire. Premesso che Pinturicchio era a Torino con la sua Academy di Los Angeles, i tifosi non sono da soli.

La chiamata di Ferrero. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, infatti, già a dicembre l'attuale presidente juventino, Ferrero, avrebbe chiamato Del Piero. Un suo idolo, ma per il numero uno bianconero anche l'uomo giusto da avere in società in questi momenti delicati, succedendo a Nedved nel ruolo di vicepresidente tra campo e uffici. Non se n'è fatto nulla, almeno finora, perché proprio questo aspetto indefinito rappresenta un'incognita non da poco: come accaduto a Maldini in casa Milan, Alex non sembra infatti intenzionato a tornare solo come bandiera da sventolare, ma con dei compiti e degli obiettivi ben precisi.