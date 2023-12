Delusione Monza: la Fiorentina vince di misura e vola al 4° posto

Finisce 0-1 all'U-Power Stadium la gara tra Monza e Fiorentina, valida per la 17esima giornata di Serie A. I Viola adesso saranno almeno per una notte al quarto posto

Serata che parte forte sin da subito all'U-Power Stadium: passano cinque minuti sul cronometro e arriva già il primo gol. Lo segna Beltran, portando in vantaggio la Fiorentina grazie a un errore piuttosto macroscopico di Di Gregorio in fase di costruzione: il portiere si fa aggredire dall'argentino e subisce quella che in gergo del biliardino si chiama "foto". Un altro minuto e la Viola potrebbe fare il bis, ma Ikone si intenerisce al momento di colpire e dopo uno slalom gigante che meritava altra conclusione permettendo il recupero disperato, con salvataggio in extremis sulla linea di porta, a D'Ambrosio. Superato un avvio tanto delirante, comincia a venire fuori il Monza, che si aggrappa al suo uomo di maggior qualità, Colpani, ma non insidia granché Terracciano per tutto il primo tempo. Dal canto suo la Fiorentina non si ferma neanche col vantaggio, ma ha calato la pressione offensiva. All'intervallo le squadre rientrano negli spogliatoio con il parziale di 0-1.

Al rientro in campo manca il protagonista del primo tempo, Beltran: un paio di botte gli hanno fatto gonfiare un piede, lo staff di Italiano preferisce non rischiarlo. Riparte meglio il Monza, che in pochi minuti arriva più volte in area senza la precisione però per centrare la porta di Terracciano. Annusata l'aria, la mossa della panchina viola: la Fiorentina inserisce Mina per Barak e si mette a specchio col Monza, 3-4-2-1. Rispetto al primo tempo il ritmo dei due attacchi cala, specialmente la Fiorentina sembra voler più giocare con il cronometro che non con il pallone. I brianzoli di Palladino, alle prese con una delle peggiori serate del loro 2023, faticano a reagire e nonostante lo svantaggio il finale è quasi tutto di marca viola, una metà tra gestione e pressione. Anche i minuti di recupero, cinque, scorrono senza affanni e lo 0-1 conclusivo porta in dote alla Fiorentina tre punti importanti che la portano al 4° posto.