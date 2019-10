Demiral ed il saluto militare, l'assurda difesa di Nedved: "Non ha violato il codice etico"

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Il gesto, di per sé forte, non crediamo abbia violato il codice etico". Così il vicepresidente della Juve Pavel Nedved sul saluto militare di Demiral, fatto dalla nazionale turca, durante le qualificazioni a Euro2020, per esprimere sostegno all'azione militare in Siria. "Ho parlato con Demiral, per capire il pensiero del ragazzo su quel gesto. Ognuno ha libertà d'espressione, ma volevamo capire - ha aggiunto Nedved -. Dobbiamo aspettare la valutazione degli organismi competenti, ci atterremo alle loro decisioni, ma riteniamo che non ci sia stata violazione del codice etico".