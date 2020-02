Derby epico a Milano: l'Inter rimonta e porta a casa 3 punti che valgono il primo posto

Finisce con una grande rimonta dell'Inter il derby di Milano: è 4-2 a San Siro per i nerazzurri che agguantano il primo posto in classifica. I rossoneri sono perfetti nei primi 45 minuti e colpiscono prima con il gol di Rebic e poi allo scadere della prima frazione con Ibrahimovic. Il primo gol arriva al 40': cross in area di rigore per Ibrahimovic. Lo svedese effettua una torre sul secondo palo, Padelli buca l'uscita e Rebic è appostato a mettere in rete il pallone. Il raddoppio non tarda: al 46' Ibrahimovic riceve sul secondo palo, tenuto in gioco da Godin. Padelli non trattiene e sfera in rete. Nella seconda frazione cambia completamente la storia: al 52' Brozovic accorcia le distanze, poi al 54' Vecino porta in parità il risultato. Al 70' De Vrij fa impazzire San Siro e porta i suoi sul 3-2, chiude i giochi in pieno recupero Lukaku. L'Inter supera il Milan in un derby epico e porta a casa i 3 punti e il primato in classifica.