Dessers la sblocca subito: Cremonese avanti 1-0 con l'Empoli al 45'

La sfida contro l'Empoli è una sorta di ultima spiaggia per continuare a sperare nella salvezza, e la squadra di Ballardini approccia nel migliore dei modi. Dopo 4' esplode lo Zini: Sernicola lancia in profondità e pesca Dessers, dimenticato da de Winter; l'attaccante controlla indisturbato e batte Perisan. L'Empoli ci mette un po' per reagire, trascinata soprattutto dai giovani Parisi e Baldanzi, mentre Caputo e Piccoli sembrano un po' tropo isolati davanti.

I toscani collezionano corner ma non creano grossi pericoli dalle parti di Carnesecchi, impegnato - si fa per dire - solo dopo la mezzora dal bomber pugliese e dal giovane trequartista. La formazione di casa si difende con ordine e ci prova in contropiede, con Tsadjou et e Galdames che danno filo da torcere alla retroguardia degli ospiti, che a pochi minuti dall'intervallo perdono de Winter per infortunio.