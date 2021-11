Dg Atalanta sta con DAZN: "Caso rientrato, la trasmissione via internet è il futuro"

Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai taccuini de L'Eco di Bergamo della vicenda legata al doppio utilizzo dell'abbonamento DAZN, poi rientrata: "Fortunatamente il caso è rientrato: lo dico in primis da utente. La trasmissione via internet è il futuro, e per renderlo più alla portata della gente e accessibile nei costi bisognerà sfruttate tutte le tecnologie più avanzate a disposizione".