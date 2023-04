Di Bello nel caos per l'arbitraggio di Lazio-Juventus: "Perché non va mai al video?"

Marco Di Bello, arbitro di Lazio-Juventus, viene bocciato dai quotidiani e finisce nel caos per la sua direzione di gara.

Marco Di Bello, arbitro di Lazio-Juventus, viene bocciato dai quotidiani e finisce nel caos per la sua direzione di gara. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Non convince Di Bello. Molti dubbi su episodi chiave. Il primo è l’1-0 della Lazio: si vede la spinta di Milinkovic ad Alex Sandro, ma la potenza non può essere quantificata al Var e il gol è convalidato. Anche Milinkovic aspetta prima di esultare.

Se Alex Sandro non avesse accentuato la caduta, chissà…". Manca poi un giallo a Cuadrado: "Il colombiano meritava un giallo all’inizio per un mani. Di Bello, da un metro, fischia un “mani” di Locatelli che tocca di spalla. Locatelli su Milinkovic è da “arancione””. La sfida rischia di sfuggirgli di mano, la gestione è confusa e non mancano dubbi su situazioni decisive: perché mai a vedere al video in campo?".