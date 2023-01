Di Maria-Paredes, ancora feste a Rosario con Messi: tifosi della Juve infuriati

Tifosi infuriati per il fatto che Di Maria e Paredes non sono ancora rientrati a Torino a differenza di altri argentini e francesi scesi già in campo.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Vacanze mondiali finite per tutti, a parte Messi, Di Maria e Paredes. Secondo quanto riferisce Sportmediaset la stella del PSG ha organizzato venerdì una grande festa a Rosario, sua città natale, per festeggiare il trionfo nel Mondiale in Qatar, insieme ai due amici juventini. Foto e video hanno fatto il giro dei social, scatenando la reazione dei tifosi bianconeri, infuriati per il fatto che Di Maria e Paredes non sono ancora rientrati a Torino a differenza di altri argentini e francesi scesi già in campo da giorni.