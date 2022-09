Di Maria perde la testa: gomitata a Izzo e Juve in dieci a Monza!

L'arbitro Maresca non ha nessun dubbio ed estrae subito il cartellino rosso nei confronti dell'argentino.

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto primo tempo della Juventus a Monza, con i bianconeri senza idee che non vanno oltre lo 0-0 e saranno costretti a giocare tutta la ripresa in 10. Brutto gesto di Di Maria, che marcato costantemente da Izzo perde la pazienza a rifila una gomitata sul petto del difensore napoletano. L'arbitro Maresca non ha nessun dubbio ed estrae subito il cartellino rosso nei confronti dell'argentino.