Di Maria saluta il PSG via social: ad attenderlo c'è la Juventus

Il Fideo per l'occasione ha voluto salutare via Instagram i suoi compagni nell'ultimo allenamento prima del match di domani al 'Parco dei Principi'

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si chiuderà in questo weekend dopo sette stagioni l'avventura di Angel Di Maria al PSG. Il Fideo per l'occasione ha voluto salutare via Instagram i suoi compagni nell'ultimo allenamento prima del match di domani al 'Parco dei Principi' contro il Metz. "Gracias. Merci" sono le due uniche parole scritte dall'argentino a corredo di una foto di gruppo sul campo dall'allenamento.

In calce al post, invece, arrivano i saluti di molti dei calciatori del club parigino, compresi Neymar che ha risposto con un'emoji che piange, e Marco Verratti che gli ha scritto: "Grazie a te amico mio. Ti voglio bene".

Di Maria (34) nei prossimi giorni deciderà il suo futuro, con la Juventus che è pronta ad offrigli un contratto per le prossime due stagioni.