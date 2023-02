Di Maria tranquillizza Allegri: la Juve vince a La Spezia senza brillare

Juventus batte Spezia 2-0: a segno Kean e Di Maria.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus supera 2-0 l'ostacolo Spezia, infila la terza vittoria consecutiva in campionato e si issa al settimo posto in classifica. Kean mette avanti il muso di una brutta Juve. La gara inizia con un giallo: lo prende Locatelli, che da diffidato salterà il derby. Ammonizione ineccepibile, lascia qualche dubbio la scelta di La Penna di non concedere il vantaggio ai liguri, comunque l'arbitro replicherà l'errore anche contro la Juve pochi minuti più tardi. Al quarto d'ora gli ospiti passano, ma non vale neanche la pena parlare di gol annullato: il fuorigioco di Vlahovic, che insacca a scanso di equivoco, è evidente anche a occhio nudo. Le emozioni scarseggiano, al 25' Dragowski alza bandiera bianca dopo aver lottato per metà primo tempo con una noia muscolare: a 40 anni appena compiuti, nuovo esordio per Federico Marchetti. La sua imbattibilità dura sei minuti: al 31' Kostic arriva dal cross da sinistra e Kean anticipa tutti. Il risultato è una deviazione che non ammette repliche e consente alla Juve di portarsi sull'1-0. Incassato lo svantaggio, lo Spezia ha subito una clamorosa occasione per pareggiare: cross morbido di Agudelo, zuccata di Shomurodov. Gyasi non devia in rete, Perin para a terra. Altro giro, altra chance clamorosa per i liguri, questa volta su gentile concessione di Paredes: il traversone di Verde non trova la correzione di Gyasi da due passi.