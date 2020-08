Diawara, avventura alla Roma già finita? L'Arsenal prepara offerta per il centrocampista

Potrebbe subire una forte accelerata nelle prossime ore la trattativa fra Arsenal e Roma per lo sbarco in Premier League di Amadou Diawara. Stando a quanto riportato dal Daily Express, infatti, i Gunners avrebbero pronta per l'ex Napoli un'offerta da 30 milioni di euro. L'obiettivo dei londinesi è di trovare il sostituto del partente Lucas Torreira.