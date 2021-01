Diawara non convince, può già lasciare la Roma: due le offerte arrivate

Secondo quanto riportato da Libero, l'Hellas Verona e il Fenerbahce avrebbero chiesto alla Roma il cartellino di Diawara. Da Trigoria non è arrivato un no e le richieste sono state prese in considerazione però, prima di dare il via libera, i dirigenti giallorossi vorrebbero pensare a un'alternativa da inserire in rosa per sopperire alla partenza dell'ex Napoli.