Dimarco-Lautaro: Inter avanti 2-1 contro la Samp al 45'

A Marassi Inter in vantaggio 2-1 contro la Sampdoria al termine del primo tempo del match valido per la terza giornata di campionato. Campioni d'Italia in vantaggio al 18' con una punizione chirurgica di Dimarco che mette la palla nel sette. Al 34' i padroni di casa pareggiano con Yoshida: sugli sviluppi di un calcio d'angolo il giapponese trova una deviazioni di Dzeko su un suotiro lento e spiazza Handanovic. I nerazzurri si riportano in vantaggio sul finire della prima frazione con Lautaro Martinez: cavalcata di Barella che salta due doriani e serve l'argentino, che da pochi passi firma il 2-1.