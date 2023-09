Dionisi: "Berardi come Robben. Quella di San Siro la sua giocata ma nessuno sa limitarlo"

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha rilasciato una lunga e interessante intervista alla 'Gazzetta dello Sport'

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha rilasciato una lunga e interessante intervista alla 'Gazzetta dello Sport' due giorni dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter: "Abbiamo giocato in modo maturo crescendo nella ripresa e creando tanto", ha detto il tecnico neroverde che prosegue. "Ho una rosa di ragazzi intelligenti, la loro comprensione della brutta prova di Frosinone era alta. Per superare la delusione, ci siamo affidati al lavoro che alla fine convince e trascina tutti".

Nel corso del botta e risposta, Dionisi ha parlato al lungo del suo capitano: "Berardi nella mia formazione ideale della Serie A c'è sicuramente, difficile dire se sia il migliore perché è difficile fare paragoni tra ruoli. Quella del gol di San Siro è la sua giocata ma, come accadeva con Robben, nessuno riesce a limitarlo perché Berardi è in grado di fare qualunque cosa. Ha talmente tanto calcio dentro che potrei metterlo a centrocampo. La palla di esterno per Laurientè contro la Juve è pazzesca".