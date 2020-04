Diretta Instagram Balotelli-Rocco Siffredi: Cellino blocca tutto

Ai tempi della quarantena fioccano sui social le dirette Instagram tra personaggi dello Sport e quelli dello spettacolo. Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, era fissato un dialogo tra Mario Balotelli e Rocco Siffredi, saltata però all’ultimo momento. A dire no è stato il Brescia, che non ha ritenuto opportuna la chiacchierata con l'intervento diretto del presidente Cellino.