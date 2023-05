Direttore Cds: "Pioli, inizio derby scioccante. Lascia perplessi..."

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport esalta Simone Inzaghi: "Ce l'aveva anche Sacchi". L'Inter ha battuto il Milan per 2-0 e il giornalista ha messo in risalto le qualità di Simone Inzaghi, bistrattato allenatore nerazzurro, paragonandolo ad Arrigo Sacchi, grande ex rossonero: "Ce l’aveva anche Sacchi la stessa notevole abilità nel preparare meglio di tanti altri le sfide decisive: non a caso ottenne più successi nelle coppe che in campionato.

Le similitudini tra Arrigo e Inzaghi probabilmente finiscono qui: trovo tuttavia giusto evidenziare una qualità di Simone che soltanto i migliori possiedono". Critiche invece al tecnico rossonero Stefano Pioli per alcune scelte: "Scioccante l’inizio del derby, anche per via dell’atteggiamento del Milan - tutti uno contro uno a campo aperto, pochissimo equilibrio - e dei regali che la difesa di Pioli ha fatto a Inzaghi il pluriesonerato - ma solo sulla carta, su certa carta -: la marcatura di Calabria sul bosniaco (17 centimetri e parecchi chili a favore dell’interista) sull’angolo del primo gol ha lasciato perplessi, così come gli spazi che hanno favorito il contropiede del 2-0".