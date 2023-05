Direttore Tuttosport distrugge la Juve: "Tutto è perduto, anche l'onore"

"La 17esima sconfitta stagione della Juventus (e 17 ko sono un numero impressionante) spegne le luci dello Stadium in questa terrificante stagione"

"Tutto è perduto, anche l'onore". E' l'incipit dell'editoriale a firma Guido Vaciago, direttore di 'Tuttosport', all'indomani della sconfitta interna contro il Milan che ha precluso del tutto alla Juventus la possibilità di partecipare alla prossima Champions League. "La diciassettesima sconfitta stagione della Juventus (e 17 partite perse sono un numero impressionante) spegne le luci dello Stadium in questa terrificante stagione e accende l'indignazione del popolo bianconero".

Poi in un altro passaggio: "La Juve ha fatto 69 punti e sarebbe in Champions, ma può bastare a cancellare 17 sconfitte, tante brutte partite, il girone di Champions, le finali di Coppa Italia ed Europa League buttate via con prestazioni non all'altezza della situazione e gli zero trofei negli ultimi due anni?"