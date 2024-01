Disastro arbitrale in Inter-Verona: l'AIA ammette gli errori e ferma la coppia Fabbri-Nasca

TuttoNapoli.net

"C'è stata una grande mancanza di rispetto nei nostri confronti, non è un errore ma una mancanza di rispetto verso di noi e i nostri tifosi. È assurdo quanto successo, perché se parliamo di VR non è concepibile non annullare un gol per una gomitata su un nostro giocatore". Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha usato toni durissimi per commentare l'arbitraggio della gara di ieri contro l'Inter, vinta dai nerazzurri anche grazie a un gol irregolare di Davide Frattesi.

Arbitro e VAR saranno fermati. Al di là dei toni di Sogliano, legati alla rabbia del momento, la prestazione di Michael Fabbri e Luigi Nasca sembra esser stata effettivamente giudicata in maniera molto negativa dai vertici dell'AIA. Fabbri, che in settimana aveva sostituito Piccinini, inizialmente designato per il match di San Siro, sarà fermato per un periodo di tempo. Nasca, che sempre al VAR ha sulla coscienza il precedente di Juventus-Bologna, ripartirà dai monitor della Serie B.

Tutti gli episodi da moviola. La gara, in effetti, è stata densa di episodi, alcuni dubbi e alcuni di ben più facile lettura. Abbiamo provato a riepilogare i principali.

49' - Gol annullato all'Inter - Già autore del vantaggio, Lautaro insacca il 2-0. La rete è però viziata dalla posizione di fuorigioco di Francesco Acerbi, che sul traversone di Mkhitaryan aveva fatto sponda per il centravanti argentino.

75' - Gol dell'Hellas Verona - La rete del momentaneo pari, firmata da Thomas Henry, nasce da un ruvido recupero del pallone di Magnani su Arnautovic. Timide proteste nerazzurre e resta qualche dubbio sul metro di giudizio di Fabbri, che pochi minuti dopo ferma una ripartenza dell'Inter per un contrasto molto simile, ma la decisione pare corretta.

90'+3 - Gol dell'Inter - L'azione che ha mandato su tutte le furie Sogliano. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Duda e Bastoni si trattengono a vicenda: ad avere la meglio è il difensore interista, che però vince il duello rusticano con una sgomitata fin troppo energica e a palla lontana. L'azione prosegue, Bastoni colpisce la traversa e poi la sfera arriva a Darmian che tenta il tiro: sulla respinta di Montipò si avventa Frattesi. Fabbri era in posizione per vedere il contatto Duda-Bastoni, ma avrebbe comunque potuto e dovuto essere richiamato al monitor: la rete andava annullata. Espulso Lazovic per proteste: difficile sapere cosa l'esterno abbia detto all'arbitro ravennate.

90'+7 - Rigore per l'Hellas Verona - Zero dubbi sulla concessione del penalty: Darmian contende in maniera fallosa a Magnani un pallone lanciato in area su calcio d'angolo. Anche questa azione era stata "persa" da Fabbri, che però in questo caso è stato richiamato al monitor dopo che l'azione era proseguita e l'Inter aveva sfiorato, sul ribaltamento di fronte, la rete del 3-1.

90'+10 - L'errore di Henry. Ma Sommer? - Dal dischetto si presenta il centravanti, che spiazza il portiere svizzero ma colpisce il palo. Dei fermo immagine successivi alla partita evidenziano come i piedi di Sommer siano oltre la linea di porta al momento della battuta. Il rigore andava ripetuto? Più no che sì, ma è difficile dare un responso definitivo: il regolamento prevede la ripetizione solo se l'infrazione del portiere "ha avuto chiaramente un impatto sul calciatore" che ha tirato il penalty.