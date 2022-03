Disastro Juve, Libero contro Allegri: "La bocciatura di un tecnico presuntuoso"

TuttoNapoli.net

L'edizione odierna di Libero non risparmia critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, dopo la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League. "La bocciatura di un tecnico presuntuoso", il titolo eloquente dell'editoriale. "La Juve è l’unica squadra ai massimi livelli che si permette di non inseguire un’identità. Di negarla, addirittura. Nel calcio d’oggi è una blasfemia, oltre che un rischio: senza una stella polare è facile perdere e perdersi. Lo 0-3 è - o dovrebbe essere - una sentenza alla gestione Allegri, che perde anche il suo proverbiale tocco nello scontro diretto europeo. L’ingresso di Dybala al 79’ grida vendetta, ameno che la dirigenza non abbia chiesto separarlo in casa per via del mancato rinnovo. Occhio ora al contraccolpo in campionato".