Disastro Juve! Storica vittoria del Benevento a Torino, Lazio corsara a Udine: i finali

Terminati i match delle 15, validi per la 28ª giornata di campionato.

JUVENTUS-BENEVENTO - A Torino clamoroso tonfo casalingo della Juventus, battuta 1-0 dal Benevento. Al 35’ rigore per la Juve per un tocco di Foulon col braccio: il VAR richiama Abisso, che corregge una decisione errata. Al 38’ gol annullato a Ronaldo: fuorigioco del portoghese sull’assist di Kulusevski. Morata si divora due gol: clamoroso quello al 37’, dopo la respinta di Montipò sulla conclusione aerea di De Ligt. Al 69' clamoroso errore in fase di uscita della retroguardia bianconera e Benevento a sorpresa in rete. Erroraccio di Arthur, che sbaglia la misura di un cambio campo, palla intercettata da Gaich che di sinistro batte Szczęsny. La Juve prova a rimediare nel finale ma l'imprecisione un super Montipò negano il pari agli uomini di Pirlo.

SAMPDORIA-TORINO - A Marassi vincono i padroni di casa 1-0 contro i granata. A sbloccarla è Candreva al 25': gran palla di Quagliarella per Augello che mette al centro per Gabbiadini, che prolunga per l'inserimento vincente di Candreva.

UDINESE-LAZIO - Alla Dacia Arena Lazio corsara, battuta 1-0 l'Udinese.. La squadra di Simone Inzaghi sblocca il match al 37': cross dalla destra di Lazzari e velo di Luis Alberto a favorire Marusic, che di destro scaraventa sul secondo palo alle spalle di Musso.