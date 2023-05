Disastro Milan! I rossoneri crollano anche a La Spezia e restano quinti

Brusca frenata in chiave Champions per il Milan che crolla 2-0 a La Spezia.

© foto di Daniele Mascolo

Brusca frenata in chiave Champions per il Milan che crolla 2-0 a La Spezia. Primo tempo opaco, un sussulto solo dopo pochi minuti con Tonali che sfonda per vie centrali e libera il destro, trovando però il palo. Spezia che non sta a guardare e si affaccia in più di un'occasione dalle parti di Maignan pur senza impegnare il portiere francese. Rossoneri nel complesso più pericolosi ma devono affidarsi alle retrovie con Théo e Pobega che hanno le loro occasioni, mentre Brahim, Origi e Rebic toccano pochi palloni. Nella ripresa ancora zero idee per i rossoneri, mentre lo Spezia punge e al 75' va in vantaggio con Wisniewski. Da un corner battuto dalla destra Amian salta più in alto di tutti e prende il palo, dal rimpallo il difensore polacco ci mette i sinistro che supera Maignan.

È il suo primo gol in Serie A. All'85' gli spezzini raddoppiano e la squadra di Pioli va al tappeto. Gol capolavoro Salvatore Esposito direttamente su punizione. Il suo destro a giro finisce nel sette, primo centro in Serie A per il centrocampista arrivato a gennaio dalla SPAL. Torna a sperare nella salvezza la squadra di Semplici, che aggancia il Verona al quartultimo posto in classifica con 30 punti.