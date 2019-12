Disastro Torino: la Spal vince all'Olimpico ed interrompe la striscia negativa

Vittoria importantissima per la Spal di Semplici che in Piemonte batte il Torino di Mazzarri. Risultato, quello concretizzatosi allo Stadio Olimpico Grande Torino, che si è sviluppato principalmente nella ripresa: all'intervallo le due squadre hanno chiuso sull'1-1, con le reti di Rincòn in avvio e Strefezza a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa il passaggio chiave: i granata restano in dieci per l'espulsione di Bremer. Da lì la Spal viene fuori e trova il gol vittoria con Petagna che firma il 2-1 a 7' minuti dalla fine.