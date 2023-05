Disavventura per Amrabat: furto in casa mentre giocava Fiorentina-Basilea

Secondo quanto riporta Ansa, durante la sfida di giovedì sera tra Fiorentina e Basilea, c'è stata un'effrazione in casa del giocatore viola Sofyan Amrabat,

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Secondo quanto riporta Ansa, durante la sfida di giovedì sera tra Fiorentina e Basilea, c'è stata un'effrazione in casa del giocatore viola Sofyan Amrabat, il quale in quel momento era impegnato in campo con la squadra. I malviventi, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbero forzato la finestra dell'abitazione del calciatore, che è situata in zona Bagno a Ripoli (Firenze), sottraendo successivamente un borsello contenente 1.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono tutt'ora in corso gli accertamenti.