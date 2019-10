Djuricic regala i tre punti al Sassuolo: seconda sconfitta consecutiva per il Verona

Finisce con la vittoria del Sassuolo contro il Verona l’anticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Dopo un primo tempo dove sono più gli ammoniti che le occasioni, al 50’ della ripresa Djuricic, porta avanti i neroverdi con un bel tiro dal limite dell’area di rigore. Il Verona prova subito a rispondere ma il tiro di Verre al 52’ s’infrange sul palo. La squadra di casa aumenta il forcing offensivo e va vicinissima in più occasioni alla rete del pareggio. Il Sassuolo tiene duro e al 90’ colpisce un palo con Duncan in contropiede. Gli emiliani riescono a portare i tre punti a casa. Continua il momento non positivo per gli attaccanti di Juric mentre De Zerbi e il suo Sassuolo salgono a 9 punti in classifica