Domani l'ultima alla guida della Juve? Sarri: "Non ci penso, i nostri dirigenti non sono dilettanti!"

Hai mai pensato che potrebbe essere la tua ultima partita? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Olympique Lione ha risposto così. "No, e penso che con questa domanda stai dando dei dilettanti ai nostri dirigenti - ha detto Sarri in conferenza -. Loro non fanno valutazioni su una singola partita o un episodio. E se la valutazione è il cambiamento lo faranno indipendentemente dalla partita di domani e idem il contrario. Con la tua domanda stai dicendo che loro sono tifosi, e scelgono sull'onda emotiva..."