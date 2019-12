Domani Sassuolo in campo per il recupero col Brescia, De Zerbi: "Contento del momento fisico e mentale"

Prima della sfida contro il Napoli, il Sassuolo sarà impegnato domani per il recupero del match contro il Brescia. Il tecnico Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: "Non è che tre pareggi vogliano per forza dire che domani vinciamo, diciamo che veniamo da tre prestazioni diverse, ma in cui siamo stati protagonisti e abbiamo fatto la partita a modo nostro. Si poteva fare qualcosina in più, ma c'è poco da recriminare, sono contentissimo del momento mentale, fisico e tattico e della squadra. Domani sarà una partita difficile, contro una squadra organizzata, con diverse individualità di qualità alta, in un ambiente che ha ritrovato grande entusiasmo. Quest'anno noi stiamo trovando tutte le squadre nel loro momento migliore e questo aumenta le difficoltà, non credo che domani sia una partita meno difficile delle precedenti. Il Brescia va rispettato, perchè la partita l'ha fatta sempre, anche contro squadre più forti del Sassuolo".



Sulla formazione. "Dovremo valutare chi esce da situazioni difficili, come Magnanelli, Marlon, Berardi, Djuricic e capire se qualcuno ha bisogno di tirare il fiato. Non voglio cambiare molto perchè gli automatismi stanno migliorando molto".

Sulla classifica. "E' un campionato diverso, tutto il livello della serie A si è alzato, è difficile per tutti".