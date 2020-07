Dominio Atalanta allo Stadium: Juventus in svantaggio al 45'

L'Atalanta è avanti 1-0 sulla Juventus nel big match del sabato sera valido per il 32esimo turno di Serie A. Bergamaschi in stato di grazia, al 16' Zapata porta in vantaggio i suoi con una bellissima combinazione nello stretto con Gomez. La reazione juventina affidata ad una grande giocata di Dybala. Bianconeri sotto 1-0 con merito alla fine del primo tempo.