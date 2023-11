Donnarumma considerato un traditore dai tifosi del Milan: domani sarà fischiato da tutti

Il portiere del Paris Saint-Germain sarà avversario domani sera del Milan e per la prima volta giocherà contro la sua ex formazione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gigio Donnarumma și prepara al ritorno a San Siro. Il portiere del Paris Saint-Germain sarà avversario domani sera del Milan e per la prima volta giocherà contro la sua ex formazione. Facile pensare che il pubblico di fede rossonera possa accogliere il suo ex numero 1 con fischi di disapprovazione visto che già quando si è presentato al “Meazza” con la maglia della Nazionale era già stato oggetto di dissenso da parte dei sostenitori milanisti, riporta l’edizione odierna di Tuttosport.

Sostegno alla squadra

Fischi per Donnarumma, fischi anche alla squadra al termine del match perso contro l'Udinese. Domani sera però, si legge sempre sul quotidiano, i ragazzi di Stefano Pioli avranno dalla loro il sostegno dei 70mila e oltre di San Siro che tiferanno almeno nei novanta minuti. Poi sarà il campo a determinare se al termine sarà disapprovazione o meno.