Doping Palomino, buone notizie per l’Atalanta: il difensore assolto anche dal TAS di Losanna

Buone notizie per l'Atalanta e per il difensore José Luis Palomino

Buone notizie per l'Atalanta e per il difensore José Luis Palomino. Il difensore era stato trovato positivo al Clostebol a luglio del 2022 e dopo essere stato assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping, come riportato da Repubblica.it, ha vinto anche l'appello.

Seconda assoluzione.

Il TAS di Losanna ha assolto il centrale di origini argentine. Un secondo e definitivo successo per il calciatore della Dea: Palomino infatti aveva già vinto davanti al Tribunale nazionale antidoping, che aveva ritenuto la positività frutto di una “assunzione involontaria”, così come chiedeva il difensore, che ha sostenuto fin dal primo momento di aver soltanto utilizzato una pomata.

Ricorso di Nado Italia.

L'agenzia antidoping italiana aveva presentato ricorso, appunto, al TAS di Losanna, che si è adesso pronunciato a favore del calciatore, e non è da escludere che a questo punto lo stesso Palomino possa chiedere i danni, visto che dopo la sospensione ha dovuto saltare il Mondiale con l’Argentina e 13 partite con l’Atalanta: un danno enorme nella carriera del difensore.