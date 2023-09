Doping Pogba, l’Equipe impietoso sul centrocampista della Juve: “Il punto più basso”

Anche in Francia, paese natale del centrocampista, si dibatte sul momento negativo vissuto dal Polpo.

Fa discutere non solo in Italia la notizia emersa nelle scorse ore e riguardante la positività al testosterone di Paul Pogba in seguito a dei controlli antidoping effettuati dopo la partita di inizio campionato della Juventus contro l'Udinese. Anche in Francia, paese natale del centrocampista, si dibatte sul momento negativo vissuto dal Polpo.

In particolare, L'Equipe - che nella sua prima pagina odierna si concentra perlopiù su Gattuso candidato forte a succedere a Blanc sulla panchina del Lione - dedica un taglio alto al bianconero, scrivendo un titolo breve ma decisamente eloquente: "Pogba al punto più basso".