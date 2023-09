Doping, Pogba positivo al testosterone: "Rischia fino a 4 anni di squalifica"

Paul Pogba è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per una positività al testosterone

Paul Pogba è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per una positività al testosterone. Un fatto che, come ribadisce oggi Il Secolo XIX, apre a scenari di lunghe squalifiche per il giocatore. La Procura Nazionale Antidoping contesta infatti a Paul la violazione degli articoli 2.1 e 2.2: il centrocampista rischia fino a 4 anni di squalifica, se verrà provata la "violazione intenzionale".