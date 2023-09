Dopo 17 anni il Milan torna a chiudere un bilancio in attivo: decisivi i ricavi Champions

I ricavi del 2022/2023, si legge, hanno superato quota 400 milioni di euro, nuovo record per la storia del club rossonero.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, per la prima volta dal 2006, chiude il proprio bilancio in utile, scrive questa mattina Calcio&Finanza. Nella giornata di ieri si è tenuto il CdA del club rossonero che ha analizzato i conti del 2022/2023, stagione che si è chiusa con un risultato nerro positivo per 6 milioni di euro. Un risultato che è in netta controtendenza rispetto al -66 milioni di euro della stagione precedente, con l’Assemblea dei soci che ora dovrà approvarlo verosimilmente alla fine di ottobre.

I ricavi del 2022/2023, si legge, hanno superato quota 400 milioni di euro, nuovo record per la storia del club rossonero. Una cifra importante, sostenuta da un aumento dei ricavi da sponsorizzazioni e diritti commerciali di 44 milioni di euro e dal percorso Champions dell’anno scorso. Anche per questo, rispetto allo scorso anno, è arrivato il dato positivo, cosa che appunto non accadeva dal 2006 quando il Milan era in mano alla famiglia Berlusconi.