Dopo aver speso 20mln per due anni in prestito, la Juventus perde Morata: non sarà riscattato

© foto di www.imagephotoagency.it

Fumata nera nella trattativa fra Juventus e Atletico Madrid per Alvaro Morata, secondo quanto appena riportato da SportMediaset. I contatti di Federico Cherubini con la dirigenza dei Colchoneros non sembrano aver dato esito positivo, dopo che le due società avevano provato ad intavolare una nuova trattativa per l'attaccante basata su un ulteriore prestito.

Torna in Spagna?

Stando così le cose, dunque, Morata sarebbe destinato a rientrare all'Atletico dove però non sembra avere spazio: per il futuro, una delle pretendenti più accreditate sarebbe così l'Arsenal. Ricordiamo che l'accordo iniziale prevedeva 10 milioni per il primo anno di prestito, altri 10 per il secondo anno (sempre in prestito) e altri 35 milioni per riscattarla. Cifra che non sarà versata nelle casse dei Colchoneros.