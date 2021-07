Dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan può perdere anche Kessié: il Liverpool gli offre 8mln

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza del Milan e l'agente di Franck Kessié per parlare del rinnovo del giocatore in scadenza nel 2022. Mentre il centrocampista è impegnato alle Olimpiadi di Tokyo, a Milano si decide il suo futuro. Il Liverpool e altri top club osservano la situazione: i reds - riporta 'Sportmediaset' - offre al calciatore 8 milioni di euro netti a stagione. Kessiè non vuole comunque andar via dal Milan, al club rossonero ha chiesto 6 milioni a stagione e la società è pronta ad assecondare la sua richiesta.