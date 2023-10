Dopo il derby un altro ko per il Milan: la Juve espugna San Siro in superiorità numerica

Dopo il 5-1 nel derby, il Milan perde anche contro la Juventus.

TuttoNapoli.net

Dopo il 5-1 nel derby, il Milan perde anche contro la Juventus, facendosi fanalino di coda nel triangolare dal quale potrebbe (dovrebbe?) uscire la vincitrice del prossimo scudetto. I bianconeri vincono 1-0 e si portano a meno due dall'Inter capolista, a meno uno dal Diavolo secondo, rendendo ancora più entusiasmante questa corsa al tricolore, per ora a tre e in futuro chissà. Il risultato è figlio, su tutti, di due episodi chiave. Il primo: l'espulsione di Malick Thiaw. Dopo quaranta minuti di sofferenza su Kean, a fine primo tempo il difensore tedesco lascia la squadra di Stefano Pioli - già in emergenza, come del resto gli ospiti - in inferiorità numerica per il rosso nel primo tempo a Thiaw. Il secondo: il gol di Manuel Locatelli, che il 22 ottobre 2016 fece male alla Juve con la maglia del Milan e questa sera, sette anni meno due minuti (63' contro 65') dopo, fa male al Milan con la maglia della Juve. Il calcio è strano, dice qualcuno.

Nel Milan, è bello quello di Leao: il portoghese, ispirato, non basta a fare felici gli oltre 75 mila spettatori di San Siro, che di domenica in domenica risponde presente nonostante i suoi inquilini programmino la fuga nell'hinterland. Nella Juve, è bella soprattutto la solidità: con gli uomini contati, Massimiliano Allegri si porta a casa tre punti pesantissimi. Nel finale, il tecnico livornese lascia andare la giacca, infuriato con i suoi che rischiano di compromettere la vittoria anziché addormentare la serata. Come in casa del Carpi, nel dicembre 2015, quando puntava allo scudetto. Ci crede anche oggi, Max, pure se pubblicamente giura e spergiura di no: stasera, la sua Vecchia Signora ha aperto ancora di più il discorso. Del resto, in settimana guarderà le coppe, mentre il Milan vola a Parigi con nuovi dubbi nella testa.