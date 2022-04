Dopo la Roma c'è l'Empoli: incredibile statistica per la squadra di Andreazzoli

Sono lontani i bei tempi in cui il club toscano giocava un calcio produttivo e riusciva a mettere in difficoltà chiunque.

L'Empoli non sa più vincere. Sono lontani i bei tempi in cui il club toscano giocava un calcio produttivo e riusciva a mettere in difficoltà chiunque. Cinque lunghissimi mesi, durante i quali gli azzurri hanno perso via via smalto e certezze. L'ultima vittoria risale al 12 dicembre, quando una fortunosa inzuccata di Cutrone permise agli azzurri di espugnare il Diego Armando Maradona. E proprio il Napoli sarà il prossimo avversario degli uomini di Andreazzoli.