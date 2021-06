Dopo lo choc Gattuso la Fiorentina volta pagina: oggi l'arrivo di Italiano

Finalmente la Fiorentina ha voltato pagina dopo il clamoroso divorzio da Gattuso: Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, sono stati risolti tutti i problemi con lo Spezia, il tecnico oggi pagherà il milione di euro di clausola e poi potrà essere annunciato come nuovo mister viola. I problemi saranno quelli relativi al liberare lo staff, per il quale le due società dovranno mettersi d'accordo magari con la cessione di un giocatore da parte dei viola. Il presidente dello Spezia Platek - scrive la rosea - è rimasto deluso dal comportamento della dirigenza viola, ma dovrà dire addio al suo allenatore.