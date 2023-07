Dopo Lukaku, altra manovra di disturbo di Giuntoli all'Inter? Juve su Carlos Augusto

Quello di Carlos Augusto del Monza è uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato. Grande rivelazione dell'ultimo campionato.

Quello di Carlos Augusto del Monza è uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato. Grande rivelazione dell'ultimo campionato sotto la guida di Raffaele Palladino, l'esterno brasiliano è uno dei giocatori più richiesti in questa estate. Non è un mistero che l'Inter lo voglia concretamente: i nerazzurri aspettano però di cedere prima Robin Gosens che ha l'intesa col Wolfsburg ma non c'è quella tra società per la cessione a titolo definitivo. Così le parti sono al lavoro, il club di Steven Zhang ha le idee chiarissime: una volta ceduto Gosens, andrà all-in su Carlos Augusto. A meno che...

Si inserisce la Juventus

Su Carlos Augusto ha preso informazioni in questi giorni la Juventus. Il giocatore piace a Massimiliano Allegri ed è un pallino di Cristiano Giuntoli. La Juve e il Monza ne stanno parlando, i bianconeri devono però prima sistemare delle uscite. In primis Luca Pellegrini (Lazio in pressing) e non è da escludere che il Monza possa pensare a Samuel Iling jr come contropartita nella trattativa.

Primo anno in A da rivelazione

Dopo le 62 presenze con 5 reti in Serie B con la maglia del Monza, dove è arrivato nell'estate del 2020 dal Corinthians, Carlos Augusto è stato tra le grandi rivelazioni dell'ultima Serie A. In tutto 35 partite, 6 gol e 5 assist come bottino.