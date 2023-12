Dopo Osimhen, Giuntoli sogna un altro nigeriano per l'attacco: l'idea per la Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Cristiano Giuntoli ha un debole per gli attaccanti nigeriani. Dopo Osimhen, portato a Napoli nel 2020 e poi diventato il protagonista assoluto della scudetto della scorso anno, il direttore tecnico della Juventus ha messo gli occhi su un'altra punta delle Super Aquile. Come riporta La Gazzetta dello Sport si tratta di Victor Boniface, in forza al Bayer Leverusen.

Il bomber classe 2000 sta stupendo tutta l'Europa, avendo segnato fino ad ora 14 reti in 20 gare ufficiali. Tutte le big d'Europa sono su di lui: non un problema per la Juve, che andrebbe con forza su Boniface solo nel caso in cui cedesse Dusan Vlahovic. Il serbo ha un contratto fino al 30 giugno 2026 e la dirigenza bianconera ha avviato i contatti per discutere di un rinnovo che sarebbe utile al bilancio, abbassando l’ammortamento di DV9. C'è ancora distanza tra le parti: per questo a Torino si valutano alternative.