Doppia tegola per la Roma! Lesioni al flessore per Smalling e Wijnaldum

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Due stop pesanti in casa Roma. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, Chris Smalling e Georginio Wijnaldum hanno rimediato una lesione al flessore della coscia sinistra e si perderanno quindi la gara di lunedì contro l'Atalanta.

C'è dell'altro. Il centrale inglese avrà bisogno di maggiore tempo per recuperare ed è a rischio quindi anche per la gara d'andata della semifinale di Europa League in programma l'11 maggio col Bayer Leverkusen.